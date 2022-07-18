Вышедшая из Оймякона в марте 2021 года конная экспедиция дошла до Москвы

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Якутский коневод Дугуйдан Винокуров завершил в Москве экспедицию "От Полюса холода до Белокаменной", в которую он отправился год и 4 месяца назад, в марте 2021 года из Оймяконского улуса Якутии. На пресс-конференции он объяснил, что хотел доказать выносливость лошадей якутской породы.

По словам Винокурова, это очень древняя, весьма выносливая порода лошадей, которая способна выдержать холод от минус 70 градусов и сильный зной до плюс 40 градусов. Они прошли все 11 тысяч километров пути "своими ногами".

"Экспедиция шла ежедневно, даже несмотря на сложные метеоусловия - в дождь, метель, снег, лошади очень хорошо перенесли все сложности маршрута", - добавил он.

Винокуров также заявил о желании популяризовать коневодство и конный туризм в стране. Для этого он планирует открыть "Музей коня" и организовать конные экскурсионные маршруты в разных регионах страны.

"В каждом из 15 регионов, которые я проехал, а также в Якутии и Москве, есть маршруты для конного туризма. Я хочу, чтобы конный туризм развивался по всей России", - сказал он.

Также он посетовал, что современному коневодству России не хватает молодых кадров.

"Все коневоды сегодня уже взрослые люди, практически дедушки. Молодежи в отрасли нет. Экспедиция как раз направлена на то, чтобы заинтересовать молодых. Но сделать это без поддержки региональных властей не получится. Нужны программы на уровне регионов", - заявил Винокуров.

Постоянный представитель Якутии в Москве Андрей Федотов рассказал, что экспедиция прошла под эгидой Русского географического общества и была посвящена 390-летию вхождения Якутии в состав России и 100-летию образования Якутской АССР. Поддержали участников похода власти Якутии и лично глава региона Айсен Николаев.