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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

Путин проведет в России следующий саммит "астанинского формата" по Сирии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Следующая встреча глав государств - гарантов "астанинского процесса" по сирийскому урегулированию (России, Ирана и Турции) состоится в России, сообщил президент Владимир Путин на встрече в Тегеране с президентами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Военная операция России в Сирии

"Следующий саммит астанинской "тройки" по очередности предполагается провести в нашей стране. И мы, конечно, будем рады видеть вас, уважаемые коллеги, в России", - сказал он.

В своем выступлении на саммите Путин назвал необходимым на практике реализовать договоренность о создании условий для внутрисирийского процесса.

"Видим в качестве задачи на ближайшую перспективу условиться о конкретных шагах по содействию межсирийскому инклюзивному политическому диалогу, то есть на практике реализовать нашу договоренность о создании условий, при которых сирийцы сами, без вмешательства извне могли бы определить судьбу своей страны", - сказал он.

Собственно, именно для этого в 2018 году на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи Россией, Ираном и Турцией было инициировано решение о создании конституционного комитета, напомнил российский лидер.

"При поддержке России, Ирана и Турции, а также при участии спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии сирийскими сторонами в рамках комитета достигнут заметный прогресс. Важно, что сирийцы проявили готовность договариваться, искать и находить консенсусные развязки по приоритетным вопросам, связанным с будущим устройством своего суверенного государства", - сказал Путин.

"Необходимо добиваться, чтобы и другие участники мирового сообщества, профильные агентства ООН, а также международные институты развития играли более существенную роль в предоставлении помощи сирийцам - без политизации и предварительных условий", - продолжил российский президент.

Сейчас, по его словам, страны - гаранты "астанинского процесса" уделяют особое внимание постконфликтному обустройству Сирии. Среди главных задач он упомянул "восстановление экономики и социальной сферы, возвращение к родным очагам беженцев и внутренне перемещенных лиц, создание условий для безопасного и беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи тех, кто в ней нуждается".

Российский президент выразил уверенность, что итоги сегодняшних переговоров "послужат укреплению стабильности и безопасности не только в Сирии, но и во всем ближневосточном регионе".

Сирия Иран Турция Астана Владимир Путин ООН
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