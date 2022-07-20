Один человек погиб при обстреле белгородских сел Нехотеевка и Журавлёвка

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - При обстреле со стороны Украины сел Журавлёвка и Нехотеевка погиб местный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Сегодня был произведен обстрел со стороны Украины наших сел Журавлёвка и Нехотеевка. По предварительным данным, был зафиксирован прилет 5 снарядов. В Нехотеевке повреждены 4 жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Погиб местный житель 1958 г.р.", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что обстоятельства нахождения погибшего в селе, которое было расселено в конце мая, выясняются.