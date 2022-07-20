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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Один человек погиб при обстреле белгородских сел Нехотеевка и Журавлёвка

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - При обстреле со стороны Украины сел Журавлёвка и Нехотеевка погиб местный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Сегодня был произведен обстрел со стороны Украины наших сел Журавлёвка и Нехотеевка. По предварительным данным, был зафиксирован прилет 5 снарядов. В Нехотеевке повреждены 4 жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Погиб местный житель 1958 г.р.", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что обстоятельства нахождения погибшего в селе, которое было расселено в конце мая, выясняются.

Хроника 24 февраля – 20 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Белгородская область Вячеслав Гладков
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