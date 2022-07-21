Вода ушла из подтопленных домов и дворов в Приморье

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Изо всех домов и приусадебных участков, подтопленных после затяжных ливней и выхода рек из берегов, ушла вода, сообщила в четверг пресс-служба краевого главка МЧС РФ.

"От воды освободились все приусадебные участки. Люди из пунктов временного размещения вернулись в свои дома. Ситуация стабилизируется", - говорится в сообщении.

На большинстве рек края наблюдается спад уровня воды и освобождение пойм от подтоплений. Опасных гидрологических явлений нет.

Накануне вертолет Ми-8 МЧС России доставила продукты и предметы первой необходимости в отрезанные населенные пункты Моряк-Рыболов и Фурманово Ольгинского района.

Без автомобильного сообщения из-за паводка находятся четыре населенных пунктах. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, работают оценочные комиссии. По данным регионального Минтранса, на территории края работает более 100 единиц техники АО "Примавтодор".

Как сообщалось, в Приморье несколько дней шли сильные дожди, которые подтопили дома и дачные участки, размыли дороги и мосты, стали причиной энергоаварий. В начале этой недели было подтоплено 18 домов и более 500 приусадебных участков. В результате наводнения разрушен один дом, еще один признан аварийным.

Из-за ливней быстро формировались паводки на реках. Уровень воды в реках поднялся на 0,7-2,5 м, на отдельных реках - до 4 м. В Приморье из-за паводков введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера регионального уровня. Границами ЧС определены Дальнегорский и Уссурийский городские округа, Кавалеровский, Лазовский, Тернейский, Ольгинский, Чугуевский муниципальные округа, Михайловский район.