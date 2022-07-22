Росрыболовство и "НТЭК" подписали мировое по делу об аварии на Норильской ТЭЦ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края в пятницу утвердил мировое соглашение между Росрыболовством и "дочкой" "Норникеля" - АО "НТЭК" - по делу о причинении вреда природе в результате аварии на Норильской ТЭЦ.

"Арбитражным судом Красноярского края утверждено мировое соглашение по делу о возмещении АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" вреда, причиненного водным биологическим ресурсам вследствие разлива нефтепродуктов, возбужденному по иску Енисейского территориального управления Федерального агентства по рыболовству", - сообщили журналистам в суде.

Как сообщалось ранее, Росрыболовство подало иск к "НТЭК" в конце июля 2021 года. Сумма иска составила 58,65 млрд рублей. Речь идет о компенсации вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 года. В апреле 2022 года истец увеличил требования на 311 млн рублей, до 58,961 млрд рублей.

На первом заседании суда по делу стороны заявили о готовности подписать мировое соглашение. В мае стороны представили само мировое.

Ранее "Норникель" сообщал о переговорах об условиях совместной разработки, процедуре согласования и утверждения, а также реализации плана восстановления водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы.

В свою очередь Росрыболовство, подтвердив возможность заключения мирового соглашения, настаивало на правильности своих расчетов по размеру ущерба. Ведомство также отмечало необходимость принятия компанией программы по восстановлению водных биоресурсов, включающей строительство рыборазводных заводов.

В конце мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Ущерб от этой аварии Росприроднадзор оценил в сумму около 148 млрд рублей, из которых суд признал 146 млрд рублей. Эту сумму "Норникель" полностью погасил, не оспаривая решение первой инстанции.