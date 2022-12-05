Генпрокуратура обжаловала в ВС мировое соглашение между Росрыболовством и НТЭК

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура подала в Верховный суд РФ кассационную жалобу на решение суда первой инстанции, который в июле 2022 года утвердил мировое соглашение между Росрыболовством и "дочкой" "Норникеля" - АО "НТЭК" - по делу о причинении вреда природе в результате аварии на Норильской ТЭЦ, говорится в материалах сайта "Электронное правосудие".

Жалоба была зарегистрирована 2 декабря, но пока не принята к рассмотрению.

Ранее сообщалось, что прокуратура Красноярского края в сентябре подавала кассационную жалобу в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа на решение краевого Арбитражного суда о мировом соглашении между Росрыболовством и АО "НТЭК". Ведомство сомневалось в способности НТЭК возместить природный ущерб по соглашению как путем выпуска рыбы в водоемы, так и в денежной форме. В октябре суд отказал прокуратуре в удовлетворении жалобы и оставил решение без изменения.

По мировому соглашению между Росрыболовством и АО "НТЭК", утвержденному в июле Арбитражным судом Красноярского края, "дочка" "Норникеля" взяла на себя обязательства в полном объеме возместить в натуральной форме вред биоресурсам путем выпуска 28,3 млн штук молоди различных видов рыб в пострадавшие в результате аварии водоемы Норило-Пяcинской озерно-речной системы в период с 2033 по 2050 год. В денежном же эквиваленте претензии Росрыболовства к компании оценивались в 58,961 млрд рублей.

"НТЭК" также должна профинансировать научные исследования по оценке состояния водных биоресурсов и среды их обитания, запланированные на период с 2023 по 2051 год.

Сама авария произошла в мае 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК". Тогда в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.