"Ростех" модернизирует военную технику на основе опыта СВО

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "Ростех" внимательно анализирует опыт применения военной техники в ходе военной операции на Украине и использует его для модернизации боевых машин, заявил через пресс-службу индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

"Мы внимательно анализируем результаты применения, а также получаем обратную связь от военных. Это поможет при создании новых перспективных образцов вооружения, а также в модернизации существующей техники - работа идет непрерывно", - заявил он.

"Машины хорошо проявили себя в условиях конфликта высокой интенсивности, демонстрируют надежность и боевую эффективность", - добавил он.

По данным "Ростеха" в операции применяются, среди прочего, боевая машина поддержки танков "Терминатор", основной боевой танк Т-90М "Прорыв", оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", машины дистанционного минирования "Земледелие", реактивные системы залпового огня, произведенные предприятиями "Ростеха".