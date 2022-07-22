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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:35

Минобороны РФ заявило о высокой минной опасности в портах Украины

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Иностранные суда по-прежнему заблокированы в шести украинских портах. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Мизинцев заявил, что созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

По данным Мизинцева, сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о подписании в Турции двух документов по поставкам продовольствия на мировые рынки, в том числе по вывозу украинской сельхозпродукции из черноморских портов.

"Сегодня в Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый документ – меморандум – предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй документ – определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине", - заявил он.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что эти документы взаимосвязаны и представляют собой единый пакет.

"Основу последнего составляет предложенный Российской Федерацией алгоритм, предусматривающий, в том числе, морской гуманитарный коридор, по которому коммерческие суда могут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно", - заявил министр.

Он добавил, что подписание этих документов стало возможным благодаря активной посреднической роли Турции и ООН.

"Рассчитываем на то, что ответственное выполнение предусмотренных документами мер станет практическим вкладом в решение задач мировой продовольственной безопасности", - отмечается в заявлении министра.

Минобороны РФ Украина
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