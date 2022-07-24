Депутаты Госдумы будут проводить приемы граждан в ЛНР

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты российского парламента будут проводить прием граждан в Луганской народной республике.

"Мы договорились с коллегами из парламента ЛНР о закреплении за районами республики депутатов Госдумы с тем, чтобы они могли проводить приемы граждан", - сказал Володин журналистам в воскресенье.

Он отметил, что в ЛНР много российских граждан, которые участвовали в выборах депутатов Государственной Думы.

Также Володин сообщил, что руководитель группы по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий будет координировать эту работу с учетом соглашений, которые заключают регионы России с районами и городами ЛНР.

"Например, если Москва заключила соглашение с Луганском, то депутаты от Москвы будут работать с жителями Луганска", - пояснил председатель Думы.

По словам Володина, "поездка в ДНР, ЛНР и другие территории может быть в ходе региональной недели или отпуска; это право депутата, он может им воспользоваться". "Если у депутата пленарная неделя, то нужно оформить командировку", - сказал спикер Госдумы.

Володин 14 июля посетил ЛНР, где провел ряд встреч с руководством республики, сообщала ранее пресс-служба Госдумы.

Отмечается, что в поездке приняли участие председатели комитетов Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по науке и высшему образованию - Сергей Кабышев, по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, по обороне - Андрей Картаполов, по безопасности и противодействию коррупции - Василий Пискарев, координатор группы дружбы с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий, руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин.