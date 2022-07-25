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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

Виновник взрыва в православной гимназии Серпухова получил 13 лет строгого режима

Виновник взрыва в православной гимназии Серпухова получил 13 лет строгого режима
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Серпуховской городской суд Московской области приговорил к 13 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год выпускника православной гимназии, устроившего взрыв в церковно-приходской школе в декабре 2021 года. Об этом сообщили "Интерфаксу" в суде.

Владислав Струженков признан виновным в покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений, умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Молодой человек 13 декабря 2021 года подорвал самодельную бомбу в православной школе в Серпухове, в результате пострадали 10 человек. Сам фигурант после взрыва остался без ноги.

Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, мотивом преступления стала "ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений" из-за буллинга во время учебы.

Серпухов Владислав Струженков
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