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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

Что произошло за день: понедельник, 25 июля

Сокращение прокачки газа по "Северному потоку", задержание Леонида Гозмана и приостановка торгов иеной на Мосбирже

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Прокачка по "Северному потоку" со среды сократится до 1/5 мощности. В "Газпроме" сообщили, что из-за окончания срока межремонтной наработки до капремонта будет остановлена эксплуатация еще одного газотурбинного двигателя Siemens. На этих новостях цена газа в Европе превысила $1860/тыс. куб. м. Между тем "Газпром" отмечает, что документы от Siemens по турбине газопровода не сняли всех вопросов относительно угрозы санкций.

- Признанный в РФ СМИ-иноагентом Леонид Гозман был задержан в Москве, сообщил его адвокат. Через несколько часов Гозмана отпустили из СК. Как заявил адвокат, общественному деятелю сообщили, что с него снимут федеральный розыск, уголовное дело о неподаче уведомления о полученном гражданстве Израиля пока не прекращено.

- "Мосбиржа" приостановит с 8 августа торги иеной на валютном рынке. Такое решение принято в связи с потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов.

- ФСБ пресекла попытку угона боевых самолетов ВКС России. В спецслужбе сообщили, что главное управление разведки Минобороны Украины пыталось завербовать российских военных летчиков за денежное вознаграждение и гарантии гражданства одной из стран ЕС.

- Израиль может принять ряд мер в отношении РФ в случае закрытия агентства "Сохнут". Бывший посол Израиля в Москве Цви Маген сообщил, что власти страны располагают рядом опций, включая присоединение к западным санкциям.

- На Тайване начались учения, имитирующие вторжение армии Китая. Командование задействует в учениях все рода войск - сухопутные, воздушные и морские.

- Виновник взрыва в православной гимназии Серпухова получил 13 лет строгого режима. Владислав Струженков в конце 2021 года подорвал самодельную бомбу в православной школе, в результате пострадали 10 человек. Сам он остался без ноги.

- "АвтоВАЗ" возобновил продажи Niva в России. Выпуск упрощенной версии Classic 2022 стартовал еще 13 июля.

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