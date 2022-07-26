В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости масок для уязвимых категорий

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий граждан в общественных местах сохраняются в условиях роста заболеваемости коронавирусом в РФ, заявили в Роспотребнадзоре.

"В условиях роста числа выявленных случаев COVID-19, вызванного распространением новых подвариантов штамма "Омикрон", сохраняется рекомендация по ношению масок для уязвимых категорий граждан в общественных местах, а также использованию антисептических средств", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в силе также остается рекомендация по прохождению ревакцинации с периодичностью раз в полгода.

Как отметили в ведомстве, по итогам недели в России зарегистрировано 43 тыс. 985 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости оказался на 48,9% выше, чем на прошлой неделе.