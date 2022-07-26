ФАС оштрафовала Google на 2 млрд руб. по делу о блокировках на Youtube

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала Google LLC на 2 млрд рублей ($34,89 млн) за злоупотребление доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube, сообщила пресс-служба ведомства.

Выплатить штраф компания должна в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.

Ранее, в феврале 2022 года, ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Google и установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращением контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми.

"Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. ФАС России установила, что такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках", - заявили в антимонопольном ведомстве.

"После всестороннего изучения обстоятельств дела комиссия службы признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube", - говорится в сообщении ФАС.