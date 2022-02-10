ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке аккаунтов на YouTube

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала компанию Google нарушившей антимонопольное законодательство при установке правил блокировки аккаунтов на YouTube.

"Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube, являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

"ФАС России установила, что такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках", - заявили также в службе.

Размер штрафа для компании будет определён в ходе административного расследования, уточняется в сообщении.

В пресс-службе Google отметили, что компания ждет документы, чтобы изучить решение.

Дело в отношении Google по подозрению в злоупотреблении доминирующим положением на рынке видеохостингов было возбуждено в апреле прошлого года. Основанием стала жалоба Регионального общественного центра интернет-технологий.