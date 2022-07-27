РФ передаст тест-системы на оспу обезьян в Египет, Уганду, Эфиопию и Конго

Ранее тесты были переданы Россией Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркменистану

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российские тест-системы для определения оспы обезьян в конце июля отправят в Египет, Уганду, Эфиопию и Республику Конго, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Роспотребнадзор продолжает оказывать поддержку странам-партнерам в противодействии распространению оспы обезьян. В конце июля тест-системы, произведенные ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, будут переданы Егиту, Уганде, Эфиопии и Республике Конго", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что ранее российские тест-системы были переданы Роспотребнадзором Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркменистану.

"Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора организуют для коллег из стран-партнеров специальные семинары, посвященные методам лабораторной диагностики оспы обезьян", - отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее в ведомстве сообщили, что научный центр "Вектор" изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно во всех регионах РФ.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первого случая заражения оспой обезьян, заболевший вернулся из Португалии. Болезнь протекала в легкой форме, угрозы жизни пациента не было. Все контактные лица были установлены, угроза распространения заболевания в РФ купирована.