Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

РФ передаст тест-системы на оспу обезьян в Египет, Уганду, Эфиопию и Конго

Ранее тесты были переданы Россией Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркменистану

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российские тест-системы для определения оспы обезьян в конце июля отправят в Египет, Уганду, Эфиопию и Республику Конго, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Роспотребнадзор продолжает оказывать поддержку странам-партнерам в противодействии распространению оспы обезьян. В конце июля тест-системы, произведенные ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, будут переданы Егиту, Уганде, Эфиопии и Республике Конго", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что ранее российские тест-системы были переданы Роспотребнадзором Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркменистану.

"Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора организуют для коллег из стран-партнеров специальные семинары, посвященные методам лабораторной диагностики оспы обезьян", - отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее в ведомстве сообщили, что научный центр "Вектор" изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно во всех регионах РФ.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первого случая заражения оспой обезьян, заболевший вернулся из Португалии. Болезнь протекала в легкой форме, угрозы жизни пациента не было. Все контактные лица были установлены, угроза распространения заболевания в РФ купирована.

Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Калининградскую область через Литву пришла первая партия подсанкционного цемента

В Калининградскую область через Литву пришла первая партия подсанкционного цемента

Что произошло за день: вторник, 26 июля

"Мосбиржа" с 8 августа допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран

"Мосбиржа" с 8 августа допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран

Курс доллара поднимался выше 61 рубля

Новый глава "Роскосмоса" не давал приказ уволить Ивана Сафронова с поста советника

Новый глава "Роскосмоса" не давал приказ уволить Ивана Сафронова с поста советника

Минфин разъяснил полномочия НРД при выплатах по суверенным евробондам РФ

Минфин разъяснил полномочия НРД при выплатах по суверенным евробондам РФ

Россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года

Россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года

Лавров посетовал, что никто не может внятно объяснить статус турбин для "СП-1"

Песков заявил о готовности Москвы к ответным мерам, если россиян лишат доступа к шенгену

Песков заявил о готовности Москвы к ответным мерам, если россиян лишат доступа к шенгену
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });