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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Главу отделения финансовой пирамиды Finiko обвинили в особо крупном мошенничестве

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Руководительнице структурного подразделения финансовой пирамиды Finiko, задержанной в июле, предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователь управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России предъявил обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko. 45-летняя уроженка Ростова-на-Дону Анна Серикова скрывалась от следствия, была объявлена в розыск и недавно задержана", - сказала Волк.

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По ее слова, Серикова руководила структурным подразделением преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края. "За привлечение в пирамиду более 5 млн долларов США она получила статус "директор сети" и руководила несколькими так называемыми топ-менеджерами", - сказала представитель МВД.

Волк сообщила, что обвиняемая привлекала вкладчиков в проект Finiko, проводя конференции в интернете и лично выступая в регионах. "Она активно демонстрировала движимое и недвижимое имущество, якобы приобретенное ею на доходы от успешной инвестиционной деятельности. Совершаемые руководителями и сотрудниками криминальной организации противоправные деяния затронули интересы жителей большинства регионов РФ и более чем 100 иностранных государств", - сообщила Волк, добавив, что количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, составляет порядка 10 тыс.

Серикова была объявлена в розыск в мае и задержана в июле во Всеволожском районе Ленинградской области. Суд заключил ее под стражу. "По ходатайству следователя Следственного департамента МВД России на часть имущества задержанной наложен арест, проводятся мероприятия по установлению остальной принадлежащей ей собственности", - сказала представитель МВД РФ.

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Ранее в МВД сообщали, что финансовая пирамида действовала с января 2018 по июль 2021 года на территории Татарстана и других регионов. Ее участники гарантировали клиентам сверхприбыль от вложений на криптовалютных и фондовых биржах, в том числе, при покупке Bitcoin через Finiko. На деле инвестиционную деятельность они фактически не вели. Спустя некоторое время вкладчики перестали получать обещанный доход и не смогли вернуть вложения. Среди обманутых оказались не только россияне, но и граждане стран СНГ, Европы и Америки.

Уголовное дело в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в сентябре 2021 года было передано в производство Следственного департамента МВД России.

Finiko
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