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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Создатели финансовой пирамиды Finiko стали фигурантами нового уголовного дела

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Новое уголовное дело о создании преступного сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 и 3 статьи 210 УК РФ) возбуждено в отношении руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko, подозреваемых в мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк журналистам в среду.

Она отметила, что ранее фигурантам было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Установлено, что участники группы действовали с января 2018 по июль 2021 года на территории Татарстана и других регионов России. Они распространяли информацию о высокой доходности созданной ими платформы Finiko, привлекая частных лиц в качестве инвесторов.

Злоумышленники гарантировали клиентам сверхприбыль от вложений на криптовалютных и фондовых биржах, в том числе при покупке Bitcoin через Finiko. На деле инвестиционная деятельность фигурантами фактически не велась. Спустя некоторое время вкладчики перестали получать обещанный доход и не смогли вернуть обратно свои вложения. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, превышает пять тысяч. Среди обманутых - не только россияне, но и граждане стран СНГ, Европы и Америки.

Сумма похищенных фигурантами средств составляет более 5 млрд рублей.

Уголовное дело в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в сентябре 2021 года было передано в производство Следственного департамента МВД России.

Десяти задержанным в рамках расследования дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девять предполагаемых участников организации объявлены в федеральный розыск, трое - находятся в международном розыске.

Finiko
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