Ущерб вкладчиков финансовой пирамиды Finiko превысил миллиард рублей

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Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Сумма предварительного ущерба вкладчикам финансовой пирамиды Finiko превышает миллиард рублей. Уголовное дело о деятельности финансовой пирамиды Finiko передано в центральный аппарат МВД РФ.

"Замминистра внутренних дел РФ - начальник Следственного департамента (СД) МВД России Сергей Лебедев принял решение о передаче уголовного дела о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в производство СД МВД России. Это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших", - сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в настоящее время зарегистрировано 3,3 тысячи заявлений от потерпевших. Среди них жители России, Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран.

"Сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает миллиард рублей", - уточнила Волк.

На днях следователи ГСУ МВД по Республике Татарстан во взаимодействии с оперативниками задержали еще двоих подозреваемых по данному уголовному делу: экс-вице-президента Finiko и его соучастницу, которая активно привлекала новых вкладчиков, используя возможности сетевого маркетинга.

"Таким образом, в настоящее время задержаны четверо фигурантов, в том числе один из предполагаемых основателей платформы. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.

30 июля Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщали ранее в МВД, в период с 1 июня 2018 по декабрь 2020 года неустановленные лица, представляясь сотрудниками Finiko, привлекали деньги граждан под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. В том числе распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов либо приобретения имущества. Таким образом были получены не менее 70 млн рублей при том, что, по убеждению следствия, фактически инвестиционная деятельность не велась.

В декабре 2020 года в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере).