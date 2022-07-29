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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Болгария решила приостановить работу консульства страны в Екатеринбурге

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Уходящее в отставку правительство Болгарии приняло решение временно закрыть консульство страны в Екатеринбурге, сообщает Болгарское национальное радио.

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"Принимая во внимание ограничение российского дипломатического присутствия в Болгарии нормальными и разумными рамками и с пониманием того, что двусторонние отношения должны основываться на пропорциональности, Болгария временно закроет консульство в Екатеринбурге и ожидает пропорциональных действий с российской стороны по отношению к генеральному консульству России в городе Русе", - приводит радио сообщение пресс-службы правительства.

С марта этого года София объявила персонами нон-грата несколько десятков сотрудников российского посольства в Болгарии.

Болгария Екатеринбург
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