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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:45

В Забайкалье вновь объявлено экстренное предупреждение из-за ожидающихся ливней

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Экстренное предупреждение объявлено в Забайкальском крае в связи с прогнозируемыми ливнями с градом и сильным ветром, сообщает Главное управление МЧС по региону.

"Вечером 30 июля и в течение суток 31 июля местами по территории Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, ветер с порывами 25 м/с и более", - говорится в сообщении.

Ожидаемая непогода способна нарушить работу объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш и увеличением случаев травматизма среди людей, отмечают спасатели.

Ранее вышедшая из берегов после дождей река затопила дачные поселки и ряд улиц в Чите. В городе объявлена чрезвычайная ситуация, на затопленных улицах и дачах отключена электроэнергия.

Всего в зоне подтопления на территории Забайкальского края находятся несколько сотен жилых домов и свыше 700 приусадебных участков.

Забайкальский край Чита МЧС
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