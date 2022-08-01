Mercedes-Benz отзовет в РФ 38 тысяч машин

Решение связано с возможной коррозией вакуумного усилителя тормозов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российское подразделение автоконцерна Mercedes-Benz - АО "Мерседес-Бенц РУС" - отзывает в России 38 252 автомобиля, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат машины моделей GL (тип 164), ML (тип 164), R-Class (тип 251), реализованные в 2004-2014 годах.

"На определенных автомобилях работоспособность вакуумного усилителя тормозов может быть нарушена из-за прогрессирующей коррозии в местах соединения корпуса. Вследствие длительного срока эксплуатации автомобиля и в связи с воздействием большого количества воды эта коррозия может привести к негерметичности вакуумного усилителя тормозов, что может уменьшить силу торможения", - поясняет ведомство причину отзыва.

Уполномоченные представители АО "Мерседес-Бенц Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону. Владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

На всех отзываемых машинах проверят вакуумный усилитель тормозов, при необходимости его заменят.