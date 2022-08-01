Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Mercedes-Benz отзовет в РФ 38 тысяч машин

Решение связано с возможной коррозией вакуумного усилителя тормозов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российское подразделение автоконцерна Mercedes-Benz - АО "Мерседес-Бенц РУС" - отзывает в России 38 252 автомобиля, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат машины моделей GL (тип 164), ML (тип 164), R-Class (тип 251), реализованные в 2004-2014 годах.

"На определенных автомобилях работоспособность вакуумного усилителя тормозов может быть нарушена из-за прогрессирующей коррозии в местах соединения корпуса. Вследствие длительного срока эксплуатации автомобиля и в связи с воздействием большого количества воды эта коррозия может привести к негерметичности вакуумного усилителя тормозов, что может уменьшить силу торможения", - поясняет ведомство причину отзыва.

Уполномоченные представители АО "Мерседес-Бенц Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону. Владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

На всех отзываемых машинах проверят вакуумный усилитель тормозов, при необходимости его заменят.

Росстандарт Mercedes
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия в этом сезоне достигла рекордного производства круп

Закупки зерна в госфонд России в первый день торгов прошли без результата

Скончался последний руководитель КГБ СССР Бакатин

В России COVID-19 за сутки выявили у 10 824 человек

В России COVID-19 за сутки выявили у 10 824 человек

Песков заявил о поддержке Россией позиции Белграда в ситуации с Косово

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года

Объединенная сеть кинотеатров будет показывать голливудское кино как видеоматериал

Объединенная сеть кинотеатров будет показывать голливудское кино как видеоматериал

Бумаги ритейлеров "Лента" и "О'Кей" дорожают на 16-18% на "Мосбирже"

Голикова поручила подготовить программу адаптации выпускников детских домов

Голикова поручила подготовить программу адаптации выпускников детских домов

Хуснуллин ждет спада спроса на жилье в 2022 году на 20%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });