Британская НПО Calvert 22 Foundation признана нежелательной в РФ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность британской неправительственной организации Calvert 22 Foundation, сообщили журналистам в надзорном ведомстве в понедельник.

В надзорном ведомстве заявили, что деятельность НПО "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - сообщили в Генпрокуратуре.

Calvert 22 Foundation - это некоммерческая благотворительная организация, зарегистрированная в Великобритании. Она была создана в 2009 году родившейся в России экономисткой из Лондона Нонной Матерковой.

Британская НКО станет 62-й иностранной организацией, признанной в РФ нежелательной.