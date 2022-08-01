Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Британская НПО Calvert 22 Foundation признана нежелательной в РФ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность британской неправительственной организации Calvert 22 Foundation, сообщили журналистам в надзорном ведомстве в понедельник.

В надзорном ведомстве заявили, что деятельность НПО "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - сообщили в Генпрокуратуре.

Calvert 22 Foundation - это некоммерческая благотворительная организация, зарегистрированная в Великобритании. Она была создана в 2009 году родившейся в России экономисткой из Лондона Нонной Матерковой.

Британская НКО станет 62-й иностранной организацией, признанной в РФ нежелательной.

Великобритания Генпрокуратура РФ Calvert 22 Foundation
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия внесла в "стоп-лист" 39 британских политиков, бизнесменов и журналистов

Британский премьер Джонсон впервые попал в топ-10 медийных персон по версии СКАН

Британский премьер Джонсон впервые попал в топ-10 медийных персон по версии СКАН

Объединенная сеть кинотеатров отменила показ голливудского кино по акции "кинопродукт"

В школах с сентября введут еженедельные уроки патриотического воспитания

В школах с сентября введут еженедельные уроки патриотического воспитания

Росавиация попросила еще 2,4 млрд рублей для закрытых аэропортов юга

Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту

Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту

Мантуров предложил снизить налоги в черной металлургии

Россия в этом сезоне достигла рекордного производства круп

Россия в этом сезоне достигла рекордного производства круп

Мантуров предложил проработать закупку метпродукции в госрезерв с возможностью интервенций

Закупки зерна в госфонд России в первый день торгов прошли без результата

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });