В Петербурге фиксируют интенсивный рост заболеваемости COVID и вводят дополнительные койки

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Петербург находится в начале эпидемиологического подъема в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

"Эпидемиологическая ситуация сейчас в городе действительно напряженная. Последние две недели видим интенсивный рост заболеваемости среди горожан... Болеют преимущественно взрослые", - сказала Башкетова в эфире городского телеканала "Санкт-Петербург".

Она уточнила, что при этом госпитализированных больных не много, а рост пневмонии незначительный. В то же время число бессимптомных и больных с общими респираторными симптомами выросло почти в четыре раза.

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил в ходе эфира, что город продолжает наращивать число коек в связи с ростом числа заразившихся.

"На 49% больше госпитализировано взрослых пациентов за прошлую неделю в сравнении с предыдущей. Именно это и послужило основанием для развертывания дополнительных коек. К вечеру развернули еще 50 коек в больнице №20. И есть план по дополнительному вводу коек в других медицинских организациях", - сказал Лисовец.

По его словам, всего в Петербурге развернуто более 1,3 тыс. коек.

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в Петербурге растет с начала июля. В первые числа месяца число новых зарегистрированных случаев не превышало 250 в сутки. 31 июля зафиксировано более 1,7 тыс. заразившихся. Более 8,9 тыс. человек заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге с 25 по 31 июля, что превышает другие аналогичные показатели за лето.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал местных жителей к вакцинации и ревакцинации от COVID-19.

В конце июля в Петербурге было введено 170 свободных коек для больных коронавирусом.