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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:53

Глава ЦИК заявила, что пока нет оснований для снятия Белоусова с выборов главы Удмуртии

Накануне депутат Госдумы был осужден на 10 лет за взяточничество, на оглашение приговора он не явился

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Оснований для снятия кандидатуры депутата Госдумы Вадима Белоусова, осужденного на 10 лет за получение особо крупной взятки, с выборов главы Удмуртии в настоящее время нет, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Пока нет оснований для снятия, поскольку это (приговор - ИФ) может быть обжаловано. Это такая сложная ситуация. Сейчас будем думать, что с этим делать", - сказала Памфилова журналистам в четверг, отвечая на вопрос о том, будет ли Белоусов лишен права участвовать в выборах главы Удмуртии.

Мосгорсуд 3 августа приговорил Белоусова к десяти годам колонии строгого режима за получение взятки в размере более 3 млрд руб. Кроме того, суд назначил депутату штраф в размере 500 млн руб. и лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распределительных, административно-хозяйственных функций на госслужбе в течение трех лет.

На оглашение приговора подсудимый, находящийся под подпиской о невыезде, не пришел, адвокаты объяснили это его занятостью. В результате Мосгорсуд объявил Белоусова в розыск.

Как следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс", Белоусов - бывший совладелец и член совета директоров АО "Макфа", бывший совладелец и председатель совета директоров входящего в холдинг "Макфа" ОАО "Первый хлебокомбинат".

Белоусов будет участвовать в выборах главы Удмуртии от партии "Справедливая Россия - За правду". 28 июля ЦИК республики сообщил о его регистрации в качестве кандидата.

ЦИК РФ Элла Памфилова Вадим Белоусов Удмуртия
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