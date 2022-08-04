Бастрыкин предложил брать на госслужбу беженцев Донбасса с гражданством РФ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что вынужденные переселенцы с юго-востока Украины, обладающие высокой квалификацией, должны иметь возможность трудоустраиваться на госслужбу, при наличии российского гражданства.

"Отмечу, что многие люди, ранее вступившие в российское гражданство, обладают высокой квалификацией и, учитывая имеющийся профессиональный опыт, были бы полезны на государственной и муниципальной службе", - сказал Бастрыкин в интервью "Интерфаксу" в четверг.

Глава СКР отметил, что сейчас, в силу ряда причин эти граждане не могут оформить выход из украинского гражданства и, как следствие, не могут быть приняты на госслужбу.

"Считаю необходимым урегулировать этот вопрос на законодательном уровне, создав такие условия, при которых права указанных лиц не были бы нарушены", - сказал Бастрыкин.

По его словам, имеющиеся законодательные пробелы создают реальные препятствия для интеграции этих людей в российское общество.

При этом он напомнил, что сейчас власти прорабатывают вопрос признания в России украинских документов, таких как документы об образовании, квалификации и акты гражданского состояния.

Бастрыкин рассказал, что для оперативного решения социальных и иных проблем беженцев, представители СКР участвуют, в том числе и в межведомственных рабочих группах.

"Мной утвержден план, в соответствии с которым оказывается постоянное содействие беженцам и вынужденным переселенцам в приеме, размещении и обустройстве на территории РФ", - резюмировал Бастрыкин.