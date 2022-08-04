Бастрыкин заявил о росте тяжких преступлений, совершенных мигрантами в I полугодии 2022 г.

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Следственном комитете России фиксируют увеличение количества тяжких и экстремистских преступлений, совершенное мигрантами в первой половине 2022 года.

"Отмечается увеличения случаев совершения тяжких и особо тяжких преступлений - убийств, изнасилований, похищений людей, получают распространение экстремистские настроения", - сказал глава СКР Александр Бастрыкин в интервью "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, в 2021 году правоохранительными органами было расследовано 36,42 тыс. преступлений, совершенных иностранцами, это почти на 6% больше, чем в 2020 году. При этом почти 8 тысяч преступлений были совершены трудовыми мигрантами, более 2,8 тысяч - нелегальными. В первом полугодии 2022 года расследовано 21,048 тыс. преступлений, что также свидетельствует о росте на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом 1 тыс. 685 преступлений совершены нелегальными мигрантами.

"В текущем году было немало случаев, связанных с оказанием сопротивления требованиям сотрудников правоохранительных органов и нападениями на представителей правопорядка. Все это влечет обострение криминогенной ситуации в России и, конечно же, волнует общественность. Люди пишут нам комментарии в социальных сетях, просят обратить на это внимание", - сказал глава СКР.

По словам Бастрыкина, большинство преступлений совершается мигрантами среднего возраста, не работающими и не имеющими постоянного источника дохода. В основной массе это кражи, а также преступления против личности. Одним из обстоятельств, способствующих совершению преступлений трудовыми мигрантами, является низкий уровень их жизни, обусловленный привлечением к неквалифицированному и низкооплачиваемому труду, часто без оформления трудовых отношений, особенно в случаях с мигрантами-нелегалами.

"Неблагоприятной миграционной обстановке в стране во многом способствует именно нелегальная миграция. Следственные подразделения Следственного комитета активно участвуют в постоянно действующих спецгруппах и межведомственных штабах различных уровней, созданных для координации правоохранительной работы и оперативного пресечения деятельности экстремистских и террористических организаций, этнических организованных преступных сообществ и каналов незаконной миграции. Данное взаимодействие носит продуктивный характер и способствует выявлению и качественному расследованию преступлений рассматриваемой категории", - отметил Бастрыкин.

Он также напомнил о целесообразности проработать вопрос кодификации миграционного законодательства, что позволит систематизировать социально-экономические, трудовые, иные организационные аспекты, а также предусмотреть гарантии с учетом действующих международных соглашений.

"В одном нормативном акте можно прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также чётко определить порядок их учёта. Кодификация должна быть основана, прежде всего, на положениях Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы, что позволит строго следовать единой линии при дальнейшем совершенствовании и оптимизации правовых норм", - резюмировал Бастрыкин.

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