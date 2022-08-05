В Кремле заявили, что следят за судьбой экстрадированного в США россиянина Винника

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Кремле следят за ситуацией, связанной с вывозом в США россиянина Александра Винника, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"За судьбой Винника следим, как за судьбами всех российских граждан. Вот все, что я могу сказать", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на просьбу прокомментировать ситуацию, связанную с тем, что Винник по решению Парижского суда сначала был передан Греции, а оттуда отправлен в США.

Решение об экстрадиции Винника в Грецию вынесла в четверг утром следственная палата апелляционного суда Парижа.

Власти Греции в июле 2017 года задержали Винника по запросу США, где его подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд.

По данным американской стороны, россиянин использовал площадку, носившую название BTC-e, и руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления". С 2011 года он сумел отмыть минимум $4 млрд, используя биткоины, считает американское следствие.

В октябре 2017 года греческий суд удовлетворил запрос о выдаче Винника в США. Впоследствии Верховный суд Афин подтвердил законность этого решения.

Позже греческие суды одобрили два российских запроса о выдаче Винника и аналогичное требование Франции. В конце концов, греческие власти решили выдать россиянина именно французскому правосудию.

В декабре 2020 года суд в Париже приговорил Винника к пяти годам тюрьмы за отмывание денег.