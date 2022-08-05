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Проректор РАНХиГС Федотов останется под домашним арестом до 7 ноября

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы продлил срок содержания под домашним арестом на три месяца проректора РАНХиГС Ивана Федотова в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 5 августа 2022 года обвиняемому Федотову Ивану Владимировичу в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, продлен срок содержания под домашним арестом до 7 ноября 2022 года", - сказали в пресс-службе.

По данным суда, Федотов "проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц".

В начале августа ректор РАНХиГС Владимир Мау был освобожден из-под домашнего ареста, ему избрана мера в виде подписки о невыезде. Кроме того, как сообщалось, 3 августа Тверской суд Москвы перевел из СИЗО Зуева, об этом ходатайствовало следствие, поскольку ректор "Шанинки" признал вину и дал изобличительные показания на других фигурантов.

Накануне сама Ракова также признала вину в мошенничестве, однако суд продлил ей срок содержания под стражей до 9 октября.

В пресс-службе РАНХиГС "Интерфаксу" сообщили, что оказывают следствию всестороннюю поддержку и помощь.

В 2021 году по делу о мошенничестве был задержан Зуев. С ним по делу также проходит Ракова и ряд других фигурантов.

Кроме Зуева и Раковой, по делу задержан гражданский муж экс-чиновницы Артур Стеценко, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова.

Крючкова – единственная из фигурантов, про которую известно, что она признала вину. Как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, в связи с этим ей была смягчена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

РАНХиГС Иван Федотов
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