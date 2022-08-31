Россия сделала невъездными еще 55 канадцев

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры на очередные санкции запретила въезд 55 высокопоставленным военным, политикам и общественным деятелям Канады, а также внесла три канадских НПО в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Список опубликован на сайте МИД России.

В него попали три "НПО пробандеровской направленности", которые российский Минюст внес в перечень нежелательных 19 августа. Это – "Канадский украинский конгресс" (Ukrainian Canadian Congress), "Институт Макдональда-Лорье" (Macdonald-Laurier Institute) и "Украинская национальная федерация Канады" (Ukrainian National Federation of Canada).

Из граждан в списке преобладают действующие и бывшие военные.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был внесен в список невъездных в Россию в апреле вместе с еще 591 гражданином Канады. Сейчас в перечне 818 человек.