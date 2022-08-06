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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:10

В РФ впервые с марта за сутки COVID-19 заболели почти 20 тыс. человек

В РФ впервые с марта за сутки COVID-19 заболели почти 20 тыс. человек
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с конца марта составил 19 974 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 18 555 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 1 419. Суточный показатель заболеваемости впервые с 30 марта приблизился к 20 тысячам случаев. Рост заболеваемости отмечается четвертый день подряд.

Госпитализированы за сутки 2 141 человек, рост составил 12,3% в сравнении с предшествующими сутками. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 41 субъекте РФ, снижение - в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 46 человек, накануне штаб сообщал о 47 умерших.

Выздоровели за сутки 10 743 человека.

Хроника 09 января 2020 года – 06 августа 2022 годаПандемия коронавируса
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