Минюст предложил штрафовать собственников леса, мешающих тушить пожары

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Минюст подготовил поправки о введении административных штрафов для владельцев и пользователей лесных участков, в том числе охотничьих угодий, которые мешают тушить лесные пожары. Поправки опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Таким образом ведомство хочет уточнить ответственность этих лиц и организаций за нарушение предусмотренной лесным законодательством обязанности содействовать тушению пожаров на их участках.

Граждан предлагается штрафовать на сумму о 5000 до 15 тысяч рублей за недопуск пожарных машин на горящий лесной участок.

Также Минюст предложил ввести новый состав административной ответственности за непредставление или представление региональным чиновникам недостоверных данных учета охотничьих ресурсов и объемов их изъятия в закрепленных за указанными лицами охотничьих угодьях. За это нарушение индивидуальных предпринимателей предлагается штрафовать на 5-10 тысяч рублей, юридических лиц - на сумму от 50 до 80 тысяч рублей.

В Минюсте считают, что "принятие изменений позволит усилить профилактику совершения административных правонарушений и предотвратить причинение вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, а также окружающей среде".