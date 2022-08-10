Минздрав предложил выдавать разрешения на ввоз незарегистрированных лекарств сроком на год

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Минздрав России предложил установить срок действия разрешения на ввоз в страну незарегистрированных лекарственных препаратов на один год, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: "Заключение выдается на срок один год с даты оформления", - говорится в проекте постановления правительства РФ.

Отмечается, что исключением стали зарегистрированные и (или) незарегистрированные лекарственные средства, предназначенные для проведения клинических исследований препаратов. Заключение для них выдается на период проведения испытаний.

Также проект постановления не включает заключения на препараты для Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими заболеваниями "Круг добра".

"Срок действия заключения - 1 год с даты оформления, определен с учетом правоприменительной практики (в представляемых заявителями протоколах заключения врачебной комиссии либо консилиумах врачей указывается количество лекарственного препарата, необходимого для лечения, рассчитанного на 1 год) и объективной достаточности данного срока совершения добросовестными субъектами обращения лекарственных средств действий, разрешенных заключением, кроме заключения на ввоз на территорию РФ конкретной партии лекарственных средств, предназначенных для проведения клинических исследований препаратов, которое выдается на период проведения исследования препарата", - говорится в пояснительной записке.

В пояснительной записке к документу отмечается, что срок вступления в силу проектируемых поправок - 1 марта 2023 года.

Сообщается, что проект постановления подготовлен во исполнение поручения вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко о реализации проекта по оптимизации нормативного правового регулирования и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности во исполнение резолюции премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Кроме того, согласно документу, заявителем не предоставляются заявление и проект заключения; они заполняются в личном кабинете на портале Госуслуг.