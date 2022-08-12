Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного села со стороны Украины

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села в приграничном Суджанском районе.

"Утром украинские войска обстреляли село Свердликово в Суджанском районе. К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей. Огневая точка противника была подавлена. Спасибо тем, кто защищает наши границы!", - написал глава региона в телеграм-канале.

Районы Курской области, граничащие с территорией Украины, после начала специальной военной операции неоднократно подвергались обстрелам ВСУ.