Производители алкоголя предложили усилить контроль за самогоноварением в РФ

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) считает необходимым усилить контроль за самогоноварением в РФ, в том числе за реализацией и использованием самогонных аппаратов.

"В Советском Союзе все, что касалось самогоноварения, было запрещено в полном объеме. На сегодняшний день у нас все разрешено. Росалкогольрегулирование провело исследование, в ходе которого было исследовано более 50 стран, как они относятся к самогонным аппаратам. Так вот, выяснилось, что нет ни одной страны, которая не регламентирует работу с самогонными аппаратами, только у нас на сегодняшний день все разрешено", - заявил президент СПАП Игорь Косарев на совещании в Совете Федерации в четверг, где обсуждались меры по борьбе с нелегальным производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции.

"Ну, например, почему можно самогонный аппарат продавать несовершеннолетним, допустим? Или почему его можно продавать в киоске? Или почему никто не проверяет, отделяет ли самогонный аппарат примеси или нет? И так далее. Это абсолютно логичные требования, не драконовские, не направленные против людей, которые льют лично для себя, не на продажу, но, тем не менее, это регламентирующие меры", - сказал он.

Косарев сообщил, что специально взял 12 образцов с рынка самогона и провел исследование по примесям. "В основном по метанолу - это в 66 раз превышение по отношению к ГОСТу, по сивухе - в 832 раза, по эфирам альдегидов - в 62 раза. То есть речь идет о том, что если в этом случае с метанолом (случаи гибели людей в Оренбургской области и Екатеринбурге - ИФ) мы немедленно умерщвляем людей, то в другом случае - с самогоном на продажу - мы умерщвляем их постепенно. Потому что если человек пьет много, а люди в регионах порой пьют много, то достаточно полгода попить вот такого рода жидкость по какому-то количеству в день, и ты точно так же приведешь себе полностью организм в негодность", - заявил он.

По его словам, необходимо усилить контроль за оборотом самогонных аппаратов, повысить требования к их использованию. Например, он считает, что самогонные аппараты необходимо сертифицировать на пожароопасность - большинство их используется в жилых помещениях, в квартирах. "Это абсолютно логичное требование", - сказал Косарев.