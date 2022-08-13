Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В Роспотребнадзоре заявили, что случаи заболевания "Кентавром" в РФ единичны

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Убедительных доказательств того, что подвариант коронавируса "омикрон" "Кентавр" обладает более высокой возможностью передаваться от человека к человеку, нет, выявляются лишь единичные случаи заболевания данным подвариантом, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В России первых заболевших новым подвариантом коронавируса, прозванным "Кентавром", выявили 19 июля. У всех болезнь протекала в легкой форме. (...) В настоящее время нет убедительных доказательств более высокой трансмиссивности этого субварианта. В РФ субвариант BA.2.75 выделяется лишь в единичных случаях", - сказала Пшеничная журналистам.

Она также отметила, что подвариант "Кентавр" сейчас классифицируется ВОЗ как вариант, вызывающий озабоченность. Ранее он рассматривался как вариант, представляющий интерес. Это изменение было внесено в связи с увеличением числа случаев обнаружения в Индии и во всем мире, а также с мутационным профилем этого варианта. Такой профиль потенциально может быть связан с изменением антигенных свойств вируса.

13 июля Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM) сообщил об обнаружении в стране нового подвида штамма коронавируса "омикрон" BA.2.75, который получил название "Кентавр". Ранее эта мутация была обнаружена в Индии и в ряде других странах, включая Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду.

Хроника 09 января 2020 года – 13 августа 2022 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили, что нет гарантии возвращения вкуса и обоняния после COVID

В Роспотребнадзоре заявили, что нет гарантии возвращения вкуса и обоняния после COVID

Что произошло за день: пятница, 12 августа

Twitch грозит второй штраф до 4 млн рублей за отказ удалить фейки

Twitch грозит второй штраф до 4 млн рублей за отказ удалить фейки

Розничные продажи водки в РФ в июле выросли на 5,3% к уровню июня

Розничные продажи водки в РФ в июле выросли на 5,3% к уровню июня

Судно "Балтийский исследователь" загорелось под Калининградом

Дипломатическое противостояние

Черногория объявила российского дипломата персоной нон-грата

Стена жилого дома обрушилась в Омске

Стена жилого дома обрушилась в Омске

В РФ учрежден День российской анимации

Программу льготной ипотеки распространят на семьи с детьми, рожденными до конца 2023 г.

Банк России дал прогноз на случай глобального кризиса и ухудшения в геополитике

Банк России дал прогноз на случай глобального кризиса и ухудшения в геополитике
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });