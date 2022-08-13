В Роспотребнадзоре заявили, что случаи заболевания "Кентавром" в РФ единичны

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Убедительных доказательств того, что подвариант коронавируса "омикрон" "Кентавр" обладает более высокой возможностью передаваться от человека к человеку, нет, выявляются лишь единичные случаи заболевания данным подвариантом, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В России первых заболевших новым подвариантом коронавируса, прозванным "Кентавром", выявили 19 июля. У всех болезнь протекала в легкой форме. (...) В настоящее время нет убедительных доказательств более высокой трансмиссивности этого субварианта. В РФ субвариант BA.2.75 выделяется лишь в единичных случаях", - сказала Пшеничная журналистам.

Она также отметила, что подвариант "Кентавр" сейчас классифицируется ВОЗ как вариант, вызывающий озабоченность. Ранее он рассматривался как вариант, представляющий интерес. Это изменение было внесено в связи с увеличением числа случаев обнаружения в Индии и во всем мире, а также с мутационным профилем этого варианта. Такой профиль потенциально может быть связан с изменением антигенных свойств вируса.

13 июля Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM) сообщил об обнаружении в стране нового подвида штамма коронавируса "омикрон" BA.2.75, который получил название "Кентавр". Ранее эта мутация была обнаружена в Индии и в ряде других странах, включая Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду.