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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Подвариант COVID "кентавр" не более устойчив к антителам, чем доминирующий сейчас BA.5

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Исследователи из Каролинского института (Швеция) сравнили способность субварианта коронавируса "омикрон" BA.2.75 ("кентавр") уклоняться от антител со свойствами других субвариантов, говорится в сообщении института.

"Наше исследование показывает, что "омикрон" BA.2.75 обладает примерно тем же уровнем устойчивости к антителам, что и доминирующий вариант BA.5, что является обнадеживающей новостью, если мы пострадаем от волны BA.2.75 в Швеции", - отмечает ведущий автор исследования Бен Мюррелл.

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Новый вариант омикрона, BA.2.75, названный "кентавром", который вызвал волну инфекции в Индии и распространился по всему миру, в последние несколько недель также был обнаружен в Швеции, отмечается в сообщении.

Создав псевдовирус BA.2.75, ученые смогли проверить его чувствительность к антителам, присутствующим в крови доноров, в качестве которых использовались 40 случайных образцов крови, взятых в Стокгольме, как до, так и после первой волны распространения "омикрона".

Исследователи также изучили, теряют ли противовирусные моноклональные антитела, которые клинически используются для лечения инфицированных пациентов, свой эффект против омикрона BA.2.75, по сравнению с BA.5.

"Здесь исследователи также не обнаружили тревожных различий", - говорится в сообщении.

Хроника 09 января 2020 года – 05 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Швеция
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