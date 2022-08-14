"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Севастополе

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Высокий уровень террористической опасности, введенный в Севастополе после недавнего взрыва около штаба Черноморского флота, продолжит действовать до 18:00 29 августа, сообщается на сайте правительства города.

"Желтый" уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля, после того как самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством попал во двор штаба Черноморского флота в Севастополе. Шесть сотрудников получили травмы из-за разлета осколков окон. СКР расследует уголовное дело по ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом).

"Желтый" - это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - "синий", высокий - "желтый" и критический - "красный".