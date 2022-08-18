Губернатор Севастополя сообщил о беспилотнике, сбитом около аэропорта "Бельбек"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны, по предварительным данным, сбила беспилотник в районе аэропорта "Бельбек" на северо-западе Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

"Бельбек" был построен в 1941 году как военный аэродром, в 1980-х годах его стали использовать для приема правительственных самолетов. После присоединения в 2014 году Крыма к России власти Севастополя подписали с министерством обороны РФ договор о совместном использовании аэропорта. В 2018 году, согласно распоряжению правительства России, "Бельбек" стал филиалом АО "Международный аэропорт "Симферополь".

В ноябре 2018 года завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы длиной 3,45 км в "Бельбеке". ВПП стала полосой двойного назначения - для военных и гражданских самолетов, может принимать все типы воздушных судов, включая тяжелые транспортные самолеты.