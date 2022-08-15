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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Мантуров сообщил о переговорах о поставке Турции С-400

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Продолжается обсуждение поставок Турции новой партии систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф", сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Активно развивается двустороннее взаимодействие во многих областях, в том числе и в военно-техническом сотрудничестве - у нас с Турцией продолжается взаимодействие по вопросу поставки зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", - сказал он и назвал Турцию "важным партнером Российской Федерации".

По официальным данным, Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. В ноябре 2021 года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил "Интерфаксу", что РФ начала локализацию производства элементов ЗРС С-400 на территории Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в августе 2021 года говорил о планах купить у России второй полк С-400.

Турция Минпромторг Денис Мантуров С-400 Триумф Реджеп Тайип Эрдоган
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