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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Мантуров отметил, что переговоры с Турцией по С-400 идут в русле прежних договоренностей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Турция продолжают развивать военно-техническое сотрудничество, несмотря на сложную политическую обстановку, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

На вопрос о возможности заключения контракта на поставку новой партии С-400 он ответил: "Сложная политическая обстановка, конечно, повлияла на некоторые аспекты взаимодействия России с партнерами - однако ВТС с Турцией развивается в русле договоренностей, ранее достигнутых президентами двух стран".

По его словам, Турция остается важным партнером России.

"Государства связывают тесные торгово-экономические отношения, развивается двустороннее взаимодействие во многих областях, включая и военно-техническое сотрудничество", - сказал вице-премьер.

Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. 7 декабря 2020 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов сказал, что Турция расплатилась за С-400. В середине октября 2020 года Турция на своей территории осуществила успешные испытательные пуски ракет С-400.

В ноябре 2021 года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что Россия начала локализацию производства элементов ЗРС С-400 на территории Турции. Он пояснил, что существующий контракт предусматривает не только поставки систем ПВО, но и локализацию производства части компонентов С-400.

В 2021 году стало известно о планах Анкары приобрести дополнительную партию С-400. "Мы не сомневаемся в том, что закупим в России второй полк С-400", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 августа 2021 года. Тогда же в августе глава "Рособоронэкспорта" сказал, что новый контракт может быть подписан до конца года.

Турция Минпромторг Денис Мантуров С-400 Рособоронэкспорт
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