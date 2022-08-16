Минфин предложил повысить лимит покупки украшений без паспорта до 60 тыс. руб.

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает повысить лимит операций по покупке ювелирных изделий без идентификации клиента, то есть за наличные, с 40 тысяч до 60 тысяч рублей, а при использовании банковской карты с 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Подготовленный ведомством проект закона опубликован во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

В июне 2020 года был принят закон, согласно которому пороговая сумма для идентификации клиента при покупке ювелирных изделий с использованием банковской карты увеличивалась со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. До этого Минфин предлагал повысить порог до 600 тысяч рублей.

Дистанционная реализация украшений (при наличии сертификата для драгоценного камня и оттиска пробирного клейма для драгметалла) стала возможной только с декабря 2019 года, когда правительство приняло подготовленный Минфином проект соответствующего постановления. При расчетах картой платежи контролируются банками, которые обладают всей информацией для идентификации их владельцев, писал замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Согласно проекту документа, также планируется возобновить обязанность кредитных организаций направлять в Росфинмониторинг сведения о продаже драгоценных металлов в слитках и обработанных алмазов физическим лицам на сумму свыше 1 млн рублей.

Кроме того, предлагается направлять в Росфимониторинг данные о проведении юридическими лицами и ИП операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями (ДМДК) на сумму свыше 1 млн рублей. При этом кредитным организациям запрещается обслуживать таких клиентов, если они не состоят на специальном учете в Федеральной пробирной палате.

"Ограничение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, переход к риск-ориентированному подходу способствует созданию фирм-однодневок, не состоящих на специальном учете, через которые проводятся операции с ДМДК, происхождение которых не подтверждено", - говорится в сводном отчете к законопроекту.

Коды ОКВЭД, относящиеся к видам деятельности в сфере производства, использования и обращения ДМДК, заявлены у 60 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на специальном учете состоит только 22 тыс. участников рынка ДМДК, отмечает Минфин. Рост нелегального оборота драгоценных камней и металлов фиксируют и правоохранительные органы, говорится в отчете. Внесение изменений в законопроект позволит улучшить контроль прослеживаемости движения ДМДК, а также сократить теневой оборот, ожидает Минфин.