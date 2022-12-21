Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Госдума повысила финансовые пороги для идентификации при покупке ювелирных изделий

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, повышающий в полтора раза, до 60 тыс. руб., порог, при котором при покупке ювелирных изделий наличными средствами нужно пройти идентификацию, и в два раза, до 400 тыс. руб., при покупке ювелирных изделий банковской картой.

Поправки были внесены главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в законопроект (№160027-8).

Согласно действующему законодательству, при покупке физическим лицом драгоценных камней, а также ювелирных изделий из них идентификация физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится в случае, если сумма покупки не превышает 40 тыс. руб., а при оплате банковской картой в розничных магазинах - 200 тыс. руб.

Предлагается установить эти пороги на уровне 60 тыс. рублей и 400 тыс. рублей соответственно.

При этом в законе предлагается оставить вариант, при котором идентификация должна проводиться, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция по оплате осуществляется для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума отказалась запрещать службы заказа такси, находящиеся под иностранным влиянием

Матвиенко заявила об отсутствии в повестке темы второй волны мобилизации

Матвиенко заявила об отсутствии в повестке темы второй волны мобилизации

Закон о новых ограничениях при выдаче микрокредитов принят в III чтении

Закон о новых ограничениях при выдаче микрокредитов принят в III чтении

Госдума приняла закон о приостановке взыскания долгов с мобилизованных

Самозанятым россиянам Дума разрешила собирать грибы и дикоросы

Самозанятым россиянам Дума разрешила собирать грибы и дикоросы

"Роскосмос" подал официальную заявку на продолжение работ на МКС до 2028 года

"Роскосмос" подал официальную заявку на продолжение работ на МКС до 2028 года

Госдума приняла закон о биометрии

Госдума приняла закон о биометрии

На пиво из "недружественных" стран могут повысить ввозные пошлины

На пиво из "недружественных" стран могут повысить ввозные пошлины

В Роспотребнадзоре не прогнозируют существенного подъема заболеваемости COVID-19

"Роскосмос" планирует построить два завода по производству спутников

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });