Госдума повысила финансовые пороги для идентификации при покупке ювелирных изделий

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, повышающий в полтора раза, до 60 тыс. руб., порог, при котором при покупке ювелирных изделий наличными средствами нужно пройти идентификацию, и в два раза, до 400 тыс. руб., при покупке ювелирных изделий банковской картой.

Поправки были внесены главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в законопроект (№160027-8).

Согласно действующему законодательству, при покупке физическим лицом драгоценных камней, а также ювелирных изделий из них идентификация физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится в случае, если сумма покупки не превышает 40 тыс. руб., а при оплате банковской картой в розничных магазинах - 200 тыс. руб.

Предлагается установить эти пороги на уровне 60 тыс. рублей и 400 тыс. рублей соответственно.

При этом в законе предлагается оставить вариант, при котором идентификация должна проводиться, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция по оплате осуществляется для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.