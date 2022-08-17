Суд в Москве арестовал зампреда правительства Ленобласти Харлашкина

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал до 15 октября заместителя председателя правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергея Харлашкина, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме.

Харлашкину предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как заявили в Следственном комитете России, Харлашкин, будучи председателем комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, а также Вячеслав Урусов - директор "Дирекции транспортного строительства" - в 2019-2020 годах разрешили петербургскому "Метрострою" использовать полученные по госконтракту на строительство объектов Красносельско-Калининской линии метро авансовые платежи нецелевым образом - на погашение долгов перед сторонними организациями.

Как считает следствие, "Метрострой" обязательства по контракту в полном объеме не исполнил, сорвав строительство, а обеспечивавший банковскую гарантию по контракту "Россельхозбанк" возместил комитету более 1,4 млрд руб., в результате получив материальный ущерб.

Урусов также был задержан - ему предъявлено такое же, как и Харлашкину, обвинение.