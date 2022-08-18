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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:46

В России за сутки COVID-19 заболели более 35,8 тыс. человек

Такое значение фиксируется впервые с середины марта

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с середины марта превысил 35,8 тысячи случаев, госпитализированы более 3,2 тысячи человек, скончались 62 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"По состоянию на 18 августа в РФ выявлено 35 809 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 3 273 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,3%", - сообщили в оперштабе.

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Увеличение количества госпитализаций отмечено в 42 субъектах Российской Федерации, в стольких же регионах произошло снижение, без изменений ситуация остается в одном российском регионе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 33 106 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 2 703.

Похожие показатели, близкие к 36 тысячам, фиксировались в период 15-16 марта, но тогда заболеваемость шла на спад, сейчас же фиксируется подъем.

Вместе с тем при похожем уровне заболеваемости, количество госпитализаций ниже в полтора - в два раза: 15 марта, когда было выявлено 36 678 новых случаев были госпитализированы 7 273 человека, 16 марта (36 519 заболевших) госпитализировали 5 тыс. 945 человек.

Смертность также значительно ниже: 15 марта от коронавируса умерли 558 пациентов, 16 марта - 576 пациентов. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 62 человека, накануне штаб сообщал о 63 умерших.

"Выздоровел за сутки 21 491 человек, или на 5,2% меньше в сравнении с 17 августа", - уточняется в сообщении.

Хроника 09 января 2020 года – 18 августа 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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