Число случаев COVID-19 в мире превысило 594 млн

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 594 184 953, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 448 380 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 93 403 142 и 1 039 746.

Индия - 44 314 618 и 527 253.

Бразилия - 34 245 374 и 682 216.

Франция - 34 514 986 и 154 467.

Германия - 31 771 884 и 146 383.

Великобритания - 23 675 485 и 187 731.

Италия - 21 581 917 и 174 447.

Южная Корея - 22 000 037 и 25 896.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы - 829,6. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, в Бразилии - 3 162, во Франции - 2 340, в Германии - 1 735, в Великобритании - 2 724, в Италии - 2 894, в Южной Корее - 504. Сведения по США отсутствуют.