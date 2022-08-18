Мутко заявил о необходимости отмены льготной ипотеки после завершения кризиса

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Программа льготной ипотеки должна "отключаться" после прохождения кризиса, заявил журналистам в четверг гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Ставка по ипотеке сейчас достаточно комфортная. Льготная ипотека - это контрмеры на кризисный период. Дальше она должна на каком-то этапе отключаться", - прокомментировал Мутко перспективы программы льготной ипотеки.

Он напомнил, что прошлый год был рекордным по выдаче ипотеки в целом.

"Конечно, таких показателей, как в прошлом году, в этом не будет. Нам нужно, чтобы доходы у людей росли, чтобы рыночная ипотека была по карману, а не только с господдержкой", - отметил Мутко.

Гендиректор ДОМ.РФ подчеркнул, что должен соблюдаться баланс спроса и предложения.

"Льготная ипотека" с господдержкой работает с 2019 года. В начале апреля этого года, когда ключевая ставка ЦБ после экстренного повышения в конце февраля составляла 20%, ставка по льготной программе была повышена до 12%. Вскоре, 8 апреля, Банк России снизил ключевую ставку до 17%, после чего ставка по льготной программе была снижена до 9%. 22 июня премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%. С соответствующей инициативой на Петербургском международном экономическом форуме выступил президент Владимир Путин.

Кроме того, программа, срок которой истекал 1 июля 2022 года, была продлена до конца этого года.

Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - до 6 млн рублей. При сочетании этой программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой можно увеличить лимит до 30 и 15 млн рублей соответственно.