Глава Крыма сообщил о срабатывании системы ПВО на западе полуострова
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сработала на западе Крыма, цель поражена, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.
Аксенов призвал сохранять спокойствие.
Советник главы республики Олег Крючков написал в своем телеграм-канале, что "атаки мелких беспилотников" продолжаются.
"Цель не военная, психологическая, заряд минимален и нанести ими большой ущерб невозможно", - отметил он.
Накануне вечером сообщалось о работе ПВО в Евпатории и Севастополе.