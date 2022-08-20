Глава Крыма сообщил о срабатывании системы ПВО на западе полуострова

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сработала на западе Крыма, цель поражена, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Аксенов призвал сохранять спокойствие.

Советник главы республики Олег Крючков написал в своем телеграм-канале, что "атаки мелких беспилотников" продолжаются.

"Цель не военная, психологическая, заряд минимален и нанести ими большой ущерб невозможно", - отметил он.

Накануне вечером сообщалось о работе ПВО в Евпатории и Севастополе.