Путин 1 сентября проведет первое заседание наблюдательного совета движения детей и молодежи

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В День знаний президент России Владимир Путин проведет первое заседание наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи, сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко в субботу.

"Вы знаете, президент соответствующее решение принял, учредительная конференция состоялась в июле, а сегодня будет первое заседание координационного совета. А 1 сентября президент проведет первое заседание наблюдательного совета", - сказал Кириенко в ходе проектной сессии первой образовательной программы федерального образовательного центра знаний "Машук", церемония открытия которого пройдет вскоре в субботу в Пятигорске.

Он уточнил, что первое заседание координационного совета движения состоится на "Машуке".