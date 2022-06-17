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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:55

Патрушев встретится с коллегами из стран ОДКБ в Ереване

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, прибывший накануне в Ереван, встретится в пятницу в столице Армении с коллегами из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"17 июня в Ереване секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев примет участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности государств ОДКБ", - сообщили в пресс-службе аппарата российского Совбеза.

На встрече будут обсуждаться меры, направленные на нейтрализацию вызовов и угроз безопасности государств - членов объединения.

Накануне Патрушев провел рабочую встречу в Ереване со своим коллегой из Армении Арменом Григоряном.

"Стороны высоко оценили сложившийся между двумя странами динамичный, содержательный политико-дипломатический диалог, в том числе на высоком уровне, подчеркнув, что новый импульс союзничеству придали продуктивные переговоры в рамках первого официального визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию в апреле", - сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата российского Совбеза Евгений Аношин.

Патрушев и Григорян подробно обсудили перспективы взаимодействия России и Армении по линии аппаратов советов безопасности, а также силовых ведомств, правоохранительных органов в интересах стабильности в регионе Южного Кавказа. Намечены дальнейшие планы по обеспечению безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, сотрудничества в области биологической безопасности.

"Отдельное внимание уделено оказанию содействия со стороны России для обеспечения надежного функционирования топливно-энергетического комплекса Армении", - добавил Аношин.

ОДКБ Ереван Николай Патрушев
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