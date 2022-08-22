Темпы введения антироссийских санкций выросли в 67 по сравнению с 2021 годом

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - США и их союзники за последние полгода ввели в 67 раз больше санкций в отношении российских лиц, чем за январь-июнь 2021 года, показала статистика информационной системы X-Compliance.

С конца февраля по середину августа этого года США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Австралия и еще 5 основных стран Запада 8 353 раза включали в свои санкционные списки российских юридических и физических лиц, тогда как за тот же период 2021 года - 125, 2020 года - 42, 2019 года - 128 раз.

За тот же период в западные санкционные списки 2 362 раза включались иностранные (нероссийские) компании и физические лица. Таким образом, Россия опередила по этому показателю все другие страны мира, вместе взятые, более чем в 3 раза.

Наиболее масштабным разовым обновлением антироссийских санкционных списков за последние полгода стало добавление в них депутатов Госдумы, проголосовавших за признание ЛНР и ДНР - это более 300 человек.

Под самыми жесткими, так называемыми блокирующими санкциями находятся сейчас порядка 2 500 российских фигурантов (при подсчете этой цифры не учитывались одни и те же лица, вошедшие в разные списки).

По "Правилу 50%", которое применяется в рамках санкционных списков OFAC (США), Евросоюза и Великобритании, санкции распространяются и на компании, не поименованные в перечне напрямую, но которыми его фигуранты владеют на 50 или более процентов. Таких компаний в России еще более 3 100.

Помимо расширения антироссийских списков, произошло усложнение самих санкций. Так, Евросоюз ужесточил применение "Правила 50%", разъяснив, что необходимо суммировать доли разных подсанкционных лиц для определения совместного владения в рамках блокирующих санкций. Сейчас под риском применения этого правила находятся 1 039 российских компаний. Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS) анонсировало повышение штрафов за нарушение режима экспортного контроля.

В ответ на действия стран Запада МИД России внес в свои санкционные списки 2 690 иностранных физических лиц, в основном - представителей высшего руководства и членов парламентов ряда стран.

X-Compliance - сервис для управления комплаенс-рисками, созданный специалистами группы "Интерфакс".